Mourinho İstedi, Fenerbahçe Harekete Geçti: İşte Listedeki 3 İsim

Transfer sezonuna fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun talebi doğrultusunda ‘6 numara’ bölgesi için kolları sıvadı.

Mourinho’nun Fred’in yanına savunma yönü güçlü bir kesici orta saha için talepte bulundu. Sabah’ın aktardığına göre, sarı-lacivertli ekibin listesinde bulunan Sofyan Amrabat, Sander Berge ve İbrahim Sangare için girişimlere başlandı.

Amrabat ve Berge için fiyat araştırmasının yapıldığı, Sangare için ise kiralama yönteminin izlenebileceği belirtildi.