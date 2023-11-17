Futbola yeni kural: Hakeme itiraz eden oyuncu 10 dakika kenara alınacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB), ragbideki bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Futbolun yasa koyucusu, hakemlere karşı itirazların önüne geçmek için sadece takım kaptanına yetki verecek ve hatalı oyuncuya 10 dakika kenarda bekleme kuralı getirmeyi planlıyor.

IFAB ayrıca ragbide olduğu gibi sadece takım kaptanının hakeme itirazına olanak veren kuralı getirmeyi planlıyor. Bu, iki üç oyuncunun hakemin etrafını sarması durumunda kart çıkmasına neden olan halihazırdaki kuralı etkileyecek.

The Times gazeteinin haberine göre; iki hafta içerisinde Londra'da biraraya gelecek IFAB'ın toplantısının öncelikli konusu katılımcıların kötü davranışlarını önlemek olacak.