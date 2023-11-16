Ali Koç hakkında suç duyurusu: 'İnsani değerleri hiçe saymıştır'

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, kendisine yönelik sözleri nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. İbanoğlu'nun avukatı Garip, Koç'un "alanen hakaretlerde bulunduğunu" ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada şahsını hedef alarak ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.

5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Ahmet İbanoğlu hakkında, “Karakteri zayıf, omurgasız. Mevkii için her şeyi yapabilecek biri. Bu bir gerçek, yorum değil, bu bilgi. O da Ege Bölgesinden, Denizlili. Kim bunun başı kardeşim. Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor. Bu arkadaş mevkii, makam seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir” demişti.

Ali Koç'un sözleri üzerine MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, avukatı Yusuf Garip aracılığıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

'ALENEN HAKARETLERDE BULUNMUŞTUR'

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Avukat Yusuf Garip, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında medya önünde, canlı yayında müvekkilimiz Ahmet İbanoğlu'nun hem şahsını hem de yürütmekte olduğu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığını hedef alarak, ağır hakaretler içeren sözlerde bulunmuştur. Sözleri ile müvekkilimizin kamuoyu önünde onur, şeref, saygınlığına, kişisel itibarına zarar verecek, küçük düşürücü hakaret içeren sözler söylemiştir. Alenen hakaretlerde bulunmuştur" dedi.

Garip, şunları söyledi: "Hal böyle iken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmasının, bu ülke kanunları önünde kendisine bir imtiyaz, ayrıcalık, üstünlük sağlamayacağı aşikardır. Kişi, kamuoyu önünde, televizyon ekranlarında, müvekkilimize hakaret ederken bir yandan da beden diline bakıldığında adeta herkese parmak göstermek ve parmak sallamak şeklindeki tavrı ile bu ülkenin üstünlüklü, ayrıcalıklı, imtiyazlı bir ferdi imiş edası ile bu ülke kanunlarını ve insan haklarını, insani değerleri hiçe saymıştır."

Kaynak: İHA