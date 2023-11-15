Fenerbahçe'den 3 yeni transfer

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç oyuncularını kadrosuna kattı. Üç oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olduğu ve amatör lisanslarının çıktığı bilgisi verildi.

Fenerbahçe'den 3 yeni transfer

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i transfer etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesindeki lisans bilgi bölümünde, üç oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olduğu ve amatör lisanslarının çıktığı bilgisi yer aldı.

Üçü de 15 yaşında olan futbolcuların Fenerbahçe'ye transferi için Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yle dört genç oyuncu için anlaştıklarını anlatan Akdaş, "Bir oyuncumuzun kendisi ve ailesi gitmek istemedi. Dolayısıyla Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin gitti. Futbolcular için Fenerbahçe'yle 200 bin avro karşılığında anlaştık. Fenerbahçe bu oyuncuları satarsa sonraki satıştan da pay hakkımız yüzde 15 olarak bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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