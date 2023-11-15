Fenerbahçe'ye sakat oyuncularından müjde

Sakatlık problemleri ile uğraşan Fenerbahçe'de, milli ara sonrası sakat olan 4 oyuncunun takıma döneceği kaydedildi.

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Fenerbahçe'ye sakat oyuncularından müjde

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Rodrigo Becao ve Alexander Dijku'nun sakatlanmasıyla stoperde, Fred'in sakatlanmasıyla da orta saha da ciddi sıkıntılar yaşamıştı.

Sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in de sakatlık geçirmesi takımı olumsuz etkilemişti.

Fenerbahçe, sakatlıkların gölgesinde Süper Lig'de çıktığı Trabzonspor maçında 3-2 kaybetmiş, UEFA Konferans Ligi maçında Ludogorets'e 2-0 yenilmiş ve yine lig maçında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Liglere 1 hafta kadar verilen milli ara ile birlikte rahat nefes alacak olan Fenerbahçe'de, ilk yarıyı kapatmış olan Becao hariç diğer oyuncuların, bir sıkıntı çıkmaması durumunda milli aradan sonra takıma katılacağı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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