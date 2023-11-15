Rıza Çalımbay iki yıldızı gözden çıkardı

Beşiktaş'a 18 yıl sonra geri dönen Rıza Çalımbay kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Başakşehir karşısında 41. dakikada oyuna dahil olan ancak sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oyundan alınan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'taki kredisini tamamen tüketti. Sürekli olarak sakatlık yaşayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Rachid Ghezzal, Rıza Çalımbay tarafından kesinlikle kadroda düşünülmüyor.

Yolların ayrılması beklenen bir diğer isim ise Vincent Aboubakar. Burak Yılmaz'ın açıklamalarının ardından adeta hedef tahtasına konan ve sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Vincent Aboubakar'a, Suudi Arabistan kulüpleri takip olmuş durumda. Takımın en skorer ismi olan Vincent Aboubakar, Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda tatmin edici bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak ikinci oyuncu olacak.

Beşiktaş formasıyla bu sezon Aboubakar 11 kez gol sevinci yaşarken, Ghezzal 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.