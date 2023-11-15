Ali Koç'tan Ali Yerlikaya'ya 'bahis çeteleri' mektubu: Endişe ile takip etmekteyiz...

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bir mektup gönderdi.

Mektupta, bakana teşekkür eden Koç, bahis çeteleriyle ilgili yapacakları hamlelerde destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Ajansspor’dan Atilla Türker’in paylaştığı mektup şöyle:

"Ülkemize de sirayet etmiş olan yasa dışı bahis faaliyetlerinin, Türk futbolunu ve başta kulüplerimiz olmak üzere tüm paydaşlarını derinden etkilediğini gün geçtikçe artan bir endişe ile takip etmekteyiz. Bu olumsuz etkiler, futbolun temelini oluşturan saha içi rekabet ve adil mücadeleye zarar vermekle kalmayıp toplumun futbola olan güvenini de sarsmaktadır. Müsabaka sonuçlarının önceden belirlenmiş olduğu algısı tüm futbol ailesine zarar vermektedir. Yasa dışı bahis, tüm dünyada olduğu gibi Türk futboluna da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit, sadece finansal kayıplarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda futbolun güvenilirliğini zedelemekte ve adil rekabetin ortadan kalkmasına sebep olmaktadır.

‘HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ’

Müsabaka sonuçlarının önceden belirlenmiş olduğu algısı Türk futbolunu daha cazip hale getirme çabalarımızı engellemekte ve tüm futbol ailesine zarar vermektedir. Göreve geldiğiniz andan itibaren, Emniyet Teşkilatımızın yasa dışı bahis suç örgütlerine yönelik başlattığı operasyonları büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz. Bu konudaki hassasiyetiniz ve kararlılığınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Yerel olarak veya yurt dışı üzerinden Türkiye'de faaliyetlerine devam eden bu suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamının ve yoğunluğunun arttırılması ve hepimize büyük zararlar veren yasa dışı bahis çetelerinin üzerine gidilmeye devam edilmesi en büyük temennimizdir. Bu hususta Kulüpler Birliği olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu ve sizlerle birlikte konunun takipçisi olduğumuzu hassasiyetlerinize arz ederiz. Saygılarımla..."

NE OLMUŞTU?

Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Gazeteci Murat Ağırel'in ortaya çıkardığı bilgilerde de Tuzlaspor'un Keçiörengücü maçında, oyunun 2-0'lık skorunu bilen bir bahsin oynandığı görülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem