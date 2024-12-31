Futbol Dünyası Yasta! 27 Yaşındaki Futbolcu Doğum Gününde Aniden Öldü

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United altyapısından yetişip Kuzey İrlanda'da top koşturan ünlü futbolcu Michael Newberry, 27. yaş gününde aniden hayatını kaybetti. Newberry'nin ölüm nedeni henüz bildirilmedi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Futbol Dünyası Yasta! 27 Yaşındaki Futbolcu Doğum Gününde Aniden Öldü

Premier Lig takımlarından Newcastle United altyapısından yetişen İngiliz futbolcu Michael Newberry, dün 27. yaş gününde aniden hayatını kaybetti. Kuzey İrlanda Futbol Ligi'ndeki kulübü Cliftonville, Newberry'nin ölümüyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “Cliftonville Futbol Kulübü Michael Newberry'nin ani ölümünü öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyor. Michael'ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra kariyeri boyunca birlikte oynadığı takım arkadaşlarına ve bu zor zamanda yürek burkan haberle sarsılacak ve üzülecek olan taraftarlarımıza en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Futbol Dünyası Yasta! 27 Yaşındaki Futbolcu Doğum Gününde Aniden Öldü - Resim : 1

ESKİ KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Newberry'nin 11 yaşında katıldığı kulübü Newcastle'dan yapılan açıklamada da "Eski oyuncumuz Michael Newberry'nin 27 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Michael'ın ailesine, arkadaşlarına ve Cliftonville Futbol Kulübün'deki herkese en içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Michael Newberry'nin kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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