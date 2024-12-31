Arina Fenerbahçe İçin Gemileri Yaktı: Çin Defterini Kapattı, Dönüyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nin devi ekibi Fenerbahçe Medicana’nın yıldız oyuncusu Arina Fedorovtseva’dan gelen yeni haber taraftarları sevinçten havalara uçurdu. Yıldız oyuncu, sezonun ilk bölümünde formasını giydiği Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Bright Ubest ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Çin Ligi’nde en son maç 3 Şubat’ta oynanacak ve Shanghai ekibinin finale kalması durumunda Arina’nın Fenerbahçe’ye dönüşü risk altına girecekti. Arina’nın sözleşmesini feshetmesi bu durumu ortadan kaldırdı.

Arina’nın durumuna ilişkin menajerlik şirketi SB Communitiy’den bir açıklama geldi. Şirketin açıklamasında, Çin ekibinin sözleşme gerekliliklerini yerine getirmediğinin altı çizildi. Şirketin açıklamasında “Arina Fedorovtseva, Çin kulübü Shanghai Bright Ubest’ten resmi olarak ayrıldı” denilirken, “Takımda bulunduğu süre boyunca olağanüstü yetenek ve profesyonellik sergileyen Arina, Shanghai Bright Ubest’teki zamanı boyunca kendisine destek olan taraftarlara, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür etti. Ancak yaşanan koşullar, ortaklığın devamını mümkün kılmadı” ifadelerine yer verildi.

Arina’nın Fenerbahçe Medicana’ya ne zaman döneceği merak konusu olurken, SB Community, söz konusu kararın önümüzdeki günlerde verileceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi