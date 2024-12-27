Ünlü Futbolcu Eşcinsel Olduğunu Duyurdu: Sevgilisiyle Aşk Pozlarını Paylaştı
Dünyaca ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle boy boy aşk pozlarını paylaşarak "Mutlu Noeller diliyoruz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cagliari'nin Çek asıllı orta saha oyuncusu Jakub Jankto, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Noel kutlamalarında sevgilisiyle öpüşürken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Jankto, bu paylaşımla birlikte Serie A'da eşcinsel olduğunu açıklayan ilk profesyonel futbolcu oldu. Mart 2023'te Sparta Prag forması giyerken eşcinsel olduğunu açıklayarak futbol dünyasında önemli bir adım atan Jankto, bu kez de Serie A'da aynı cesareti gösterdi.
"MUTLU NOELLER"
Jankto, paylaştığı fotoğrafın altına "Mutlu Noeller diliyoruz" notunu düşerek, hem özel hayatındaki mutluluğunu hem de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda verdiği mesajı bir araya getirdi.
Jankto'nun bu açıklaması, spor dünyasında cinsel yönelim konusunda yaşanan tabuların yıkılmasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.