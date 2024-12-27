Ünlü Futbolcu Eşcinsel Olduğunu Duyurdu: Sevgilisiyle Aşk Pozlarını Paylaştı

Cagliari'nin Çek asıllı orta saha oyuncusu Jakub Jankto, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Noel kutlamalarında sevgilisiyle öpüşürken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Jankto, bu paylaşımla birlikte Serie A'da eşcinsel olduğunu açıklayan ilk profesyonel futbolcu oldu. Mart 2023'te Sparta Prag forması giyerken eşcinsel olduğunu açıklayarak futbol dünyasında önemli bir adım atan Jankto, bu kez de Serie A'da aynı cesareti gösterdi.