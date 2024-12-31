Taraftara Saldırmıştı: O Teknik Direktöre 4 Ay Sahalardan Men Cezası

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, AEK taraftarlarıyla yaşadığı gerginlik sonrası Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 4 ay sahalardan men ve 15 bin euro para cezasına çarptırıldı. Olayın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

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Taraftara Saldırmıştı: O Teknik Direktöre 4 Ay Sahalardan Men Cezası

Yunanistan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu'nun cezasını belirledi. Yapılan açıklamada, son yapılan disiplin kurulu toplantısında Lucescu'nun disiplin kurallarını çiğnediğine hükmedildiği belirtildi.

Lucescu ile teknik ekibinde yer alan 4 kişi de dört ay sahalardan men ve 15'er bin euro para cezasına çarptırıldı.

Taraftara Saldırmıştı: O Teknik Direktöre 4 Ay Sahalardan Men Cezası - Resim : 1

TARAFTARLA KAVGA ETMİŞTİ

Yunanistan Kupası'nda 18 Aralık'ta AEK'in sahasında oynan maçta, PAOK'ın 1-0 kaybetmesinin ardından Lucescu ile taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, stadyum otoparkındaki güvenlik kameralarına yansımıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 AEK taraftarının ellerindeki formaları PAOK'lı futbolcu ve teknik ekibi taşıyan otobüse göstermesi sonrası araçtan inen Lucescu ile bazı PAOK'lıların AEK'li taraftarla münakaşaya girdiği görüntüler yer alıyordu. Görüntülerde, Lucescu'nun bir AEK taraftarına fiziksel temasta bulunması dikkat çekiyordu.

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Kaynak: AA

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