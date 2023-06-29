Formula 1 heyecanı Avusturya'da yaşanacak!

Formula 1'de heyecan bu hafta Avusturya'da sürecek. Sıralama turları yarın 18'.00'de yapılacak.

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Formula 1 heyecanı Avusturya'da yaşanacak!

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan Avusturya Grand Prix’inde sürecek.

Şampiyonanın 10’uncu yarışı Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde koşulacak.

Sürücülerin Avusturya Grand Prix'sine hangi cepten başlayacağını belirleyecek sıralama turları yarın TSİ 18.00'de yapılacak.

Sprint yarışı, 1 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek. Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek.

71 turluk yarış ise 2 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 195 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 126

3. Fernando Alonso (İspanya): 117

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 102

5. Carlos Sainz (İspanya): 68

Takımlar

1. Red Bull: 321

2. Mercedes: 167

3. Aston Martin: 154

4. Ferrari: 122

5. Alpine: 44

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