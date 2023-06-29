Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibinde yer alacak isimler belli oldu!

Fenerbahçe'nin başına üçüncü kez geçen İsmail Kartal hızlı başladı. Ekibinde yer alacak isimler belli oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibinde yer alacak isimler belli oldu!

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal’ın ekibi belli oldu.

İsmail Kartal, sözleşmeye imza atar atmaz bürokratik işlemlerin bitmesini beklemeden gelecek sezon için çalışmalara start verdi.

İşte Kartal’ın ekibinde yer alacak isimler:

Yardımcı Antrenörler: Recep Karatepe, Sercan Terzioğlu

Antrenör: Kemal Kurak

Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan

Performans Analiz: Kerem Güneş

Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan

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