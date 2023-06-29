Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibinde yer alacak isimler belli oldu!
Fenerbahçe'nin başına üçüncü kez geçen İsmail Kartal hızlı başladı. Ekibinde yer alacak isimler belli oldu.
Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal’ın ekibi belli oldu.
İsmail Kartal, sözleşmeye imza atar atmaz bürokratik işlemlerin bitmesini beklemeden gelecek sezon için çalışmalara start verdi.
İşte Kartal’ın ekibinde yer alacak isimler:
Yardımcı Antrenörler: Recep Karatepe, Sercan Terzioğlu
Antrenör: Kemal Kurak
Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan
Performans Analiz: Kerem Güneş
Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan