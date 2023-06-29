Fenerbahçe'nin istediği Mendi Taremi'ye Serie A devi Milan'dan kanca

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Porto'da forma giyen İranlı futbolcu Mehdi Taremi'yi renklerine bağlamak istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin hesaplarını bozan haber Milan'dan geldi.

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Fenerbahçe'nin istediği Mendi Taremi'ye Serie A devi Milan'dan kanca

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona erdi. Yeni sezon için tüm kulüplerde transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hızlandı. Bir süredir Mehdi Taremi için temaslarda bulunan sarı-lacivertli ekibi üzecek yeni bir gelişme yaşandı.

Spor X'in aktardığına göre; Fenerbahçe'nin İranlı golcü için temasları sürerken Serie A devi Milan'ın da 30 yaşındaki futbolcuya talip olduğu iddia edildi.

İtalyan basınına yer alan haberde İbrahimovic'in futbolu bırakmasından dolayı doğan boşluk, Porto'nun İranlı golcüsüyle doldurulmak isteniyor. 

TAREMİ GALATASARAY İLE DE ANILDI

2020'den bu yana Porto forması giyen Taremi, geçen sezon 51 maçta 31 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

Taremi'nin daha önce adı Galatasaray transferi ile de anılmıştı.

 
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