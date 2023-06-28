A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'ya kaybetti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü ayağında Bangkok’ta oynadığı ilk maçında Japonya’ya 3-2 mağlup oldu.
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü ayağı olan Tayland’daki ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’ya setlerde 3-2 kaybetti.
Milli takım, turnuvada toplamda altı galibiyette kalırken, üçüncü mağlubiyetini almış oldu.
MİLLİ TAKIM YARIN TAYLAND İLE OYNAYACAK
Türkiye, Milletler Ligi’nin üçüncü hafta ikinci müsabakasını yarın saat 16.30’da ev sahibi Tayland karşısında oynayacak.
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