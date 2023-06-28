Trafik kazası geçirmişti: Barış Alper’den açıklama

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sabah saatlerinde Giresun’un Görele ilçesinde aracıyla geçirdiği trafik kazasının ardından bir açıklama yayımladı.

Trafik kazası geçirmişti: Barış Alper’den açıklama

Milli futbolcu, hem kendisinin hem de diğer araçtaki sürücünün durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bu sabah saatlerinde Giresun’un Görele ilçesinde bir trafik kazası geçiren Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kazaya dair bir açıklama yayımladı.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sabah saatlerinde yaşadığımız trafik kazası dolayısıyla mesaj atan ve arayan herkese teşekkür ederim. Çok şükür iyiyiz. Karşı tarafın sağlık durumu da şükürler olsun iyi. Hepinize sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz nice mutlu, sağlıklı bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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