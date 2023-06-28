Trabzonspor, Mislav Orsic ve Dimitrios Kourbelis transferlerini resmen duyurdu!

Trabzonspor, İngiliz ekibi Southhampton'da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Mislav Orsic ve Panathinaikos’ta forma giyen 29 yaşındaki Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattı.

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Trabzonspor, Mislav Orsic ve Dimitrios Kourbelis transferlerini resmen duyurdu!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bordo-mavililer, İngiliz ekibi Southhampton'da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Mislav Orsic için kulübüyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındığı bildirildi.

KISA SÜREDE KAMPA KATILACAK

Mislav Orsic ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşmenin imzalanacağı açıklandı. Tecrübeli oyuncunun kısa sürede Trabzonspor'un kampına katılacağı belirtildi.

Mislav Orsic
Mislav Orsic

DİMİTRİOS KOURBELİS DE TAMAM

Öte yandan Trabzonspor, Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos’ta forma giyen Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüp transferi bir video ile açıklarken, yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Panathinaikos'ta 36 resmi maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

KOURBELİS'İN MALİYETİ DE BELLİ OLDU

Bordo-mavili kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ise şöyle:

"Profesyonel futbolcu Dimitrios Kourbelis ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 950.000.-EUR, 2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır."

Öte yandan Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis için bir video yayımladı:

Kaynak: Gerçek Gündem

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