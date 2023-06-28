Manchester City, Chelsea'nin yıldızını kadrosuna kattı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Chelsea'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta sahasını Hırvat yıldız Mateo Kovacic ile güçlendirdi.
City, 29 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
CHELSEA İLE 37 MAÇA ÇIKTI
Kovacic, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 37 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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