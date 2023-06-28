Manchester City, Chelsea'nin yıldızını kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Chelsea'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kadrosuna kattı.

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Manchester City, Chelsea'nin yıldızını kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta sahasını Hırvat yıldız Mateo Kovacic ile güçlendirdi.

City, 29 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

CHELSEA İLE 37 MAÇA ÇIKTI

Kovacic, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 37 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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