Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Rize'ye gittiği sırada trafik kazası geçirdi. Yılmaz, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Alınan bilgiye göre, memleketi Rize'ye gittiği öğrenilen futbolcu Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA
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