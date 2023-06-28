36 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

Çorum’da mantar zehirlenmesi şüphesi yaşandı. 36 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

36 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

Çorum’da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 36 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum merkez, Uğurludağ ve Laçin ilçelerinde doğadan topladıkları mantarı yiyen 36 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kişilerden durumu ağır olan biri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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