Sivasspor'un yeni sportif direktörü belli oldu

DG Sivasspor, sportif direktörlük görevi için de Oray Baykal'la anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Sivasspor'un yeni sportif direktörü belli oldu

DG Sivasspor, Oray Baykal'ın sportif direktörlük görevine getirildiğini resmen duyurdu.

Sivas ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DG Sivasspor'umuzda sportif direktörlük görevine Oray Baykal getirilmiştir. Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

SERVET ÇETİN YENİ TEKNİK DİREKTÖR OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sivasspor, teknik direktörlüğe Servet Çetin'i getirmişti.

Oray Baykal
Oray Baykal
Servet Çetin'in kariyerinde yeni sayfa: İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak!Servet Çetin'in kariyerinde yeni sayfa: İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak!Spor

Kaynak: Gerçek Gündem

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