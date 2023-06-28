Sivasspor'un yeni sportif direktörü belli oldu
DG Sivasspor, sportif direktörlük görevi için de Oray Baykal'la anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
DG Sivasspor, Oray Baykal'ın sportif direktörlük görevine getirildiğini resmen duyurdu.
Sivas ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DG Sivasspor'umuzda sportif direktörlük görevine Oray Baykal getirilmiştir. Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
SERVET ÇETİN YENİ TEKNİK DİREKTÖR OLMUŞTU
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sivasspor, teknik direktörlüğe Servet Çetin'i getirmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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