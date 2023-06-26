Servet Çetin'in kariyerinde yeni sayfa: İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak!
Kariyerinde Galatasaray ile Fenerbahçe formalarını da terleten eski milli futbolcu Servet Çetin, ilk teknik direktörlük tecrübesini Demir Grup Sivasspor'da yaşayacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'da daha önce hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapan eski milli futbolcu Servet Çetin'in yeni dönemde teknik direktör olarak kulübe hizmet vereceği bildirildi.
Futbolculuk hayatına Kartalspor'da başlayan 42 yaşındaki Çetin, Göztepe, Denizlispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarının formalarını giydi.
26 GOL SEVİNCİ YAŞADI
Aktif kariyerinde TFF Süper Kupa'da 1, Türkiye Kupası'nda 59, Süper Lig'de 339 kez forma şansı bulan Çetin, bu periyotta 24'ü lig, 2'si kupa olmak üzere 26 defa gol sevinci yaşadı. Çetin, 2. Lig'de 51 kez forma giyerken, 1 kez de gol attı.