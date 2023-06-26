Servet Çetin'in kariyerinde yeni sayfa: İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak!

26 GOL SEVİNCİ YAŞADI

Aktif kariyerinde TFF Süper Kupa'da 1, Türkiye Kupası'nda 59, Süper Lig'de 339 kez forma şansı bulan Çetin, bu periyotta 24'ü lig, 2'si kupa olmak üzere 26 defa gol sevinci yaşadı. Çetin, 2. Lig'de 51 kez forma giyerken, 1 kez de gol attı.