Servet Çetin'in kariyerinde yeni sayfa: İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak!

Kariyerinde Galatasaray ile Fenerbahçe formalarını da terleten eski milli futbolcu Servet Çetin, ilk teknik direktörlük tecrübesini Demir Grup Sivasspor'da yaşayacak.

Sivasspor
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Servet Çetin'in kariyerinde yeni sayfa: İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak! - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu.

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Servet Çetin'in kariyerinde yeni sayfa: İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak! - Resim: 2

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'da daha önce hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapan eski milli futbolcu Servet Çetin'in yeni dönemde teknik direktör olarak kulübe hizmet vereceği bildirildi.

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Servet Çetin'in kariyerinde yeni sayfa: İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak! - Resim: 3

Futbolculuk hayatına Kartalspor'da başlayan 42 yaşındaki Çetin, Göztepe, Denizlispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarının formalarını giydi.

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Servet Çetin'in kariyerinde yeni sayfa: İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak! - Resim: 4

26 GOL SEVİNCİ YAŞADI

Aktif kariyerinde TFF Süper Kupa'da 1, Türkiye Kupası'nda 59, Süper Lig'de 339 kez forma şansı bulan Çetin, bu periyotta 24'ü lig, 2'si kupa olmak üzere 26 defa gol sevinci yaşadı. Çetin, 2. Lig'de 51 kez forma giyerken, 1 kez de gol attı.

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