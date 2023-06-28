Hac'dan dönmesi bekleniyor: İsmail Kartal adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesi çözülüyor. Yeni sezonda yerli bir teknik adamla çalışma kararı veren ve bu nedenle anlaşma noktasına gelinen Vincenzo Montella'dan vazgeçen sarı-lacivertliler üç aday üzerinde yoğunlaşmıştı.

Sözcü’den İrfan Yirmibeş’in haberine göre, Ali Koç'un “Camiayı tanıyan, Samandıra'daki havayı bilen…” ifadeleriyle tanımladığı yeni sezondaki hoca profili için öne çıkan isimler sır değildi: İsmail Kartal, Volkan Demirel ve Abdullah Avcı…

“HAZIRIM”

Volkan Demirel, “Fenerbahçe için erken” diyerek Hatayspor'la devam edeceğini söylemişti. Abdullah Avcı, Ali Koç'a sunum yaptı, beğeni topladı. Ancak Ahmet Ketenci ile Selahattin Baki gibi bazı yöneticiler ve camianın Avcı ismine soğuk bakarak karşı çıkması İsmail Kartal'ı rakipsiz bıraktı.

Kartal'ın bir şansı daha hak ettiğini düşünen Koç, yaptığı görüşmede hiçbir şart öne sürmeden “Hazırım” mesajı veren Kartal'ı imzaya çağırdı.

HACDAN DÖNECEK İMZAYI ATACAK

İsmail Kartal şu anda hac görevini yerine getiriyor. Kartal'ın yarın İstanbul'da olması ve sezon açılışı tarihi olan 2 Temmuz'dan önce sarı-lacivertlilere bir artı bir yıllık imza atması bekleniyor.

KARTAL’DAN İYİSİ PARREIRA

Fenerbahçe, son yıllardaki en iyi puan ortalamasını İsmail Kartal hocalığında yaşadı. İki farklı dönemde 52 lig sınavında sarı-lacivertlileri yöneten Kartal, maç başına 2.21 puan ortalaması tutturdu.

Bu değer, takımı şampiyonluğa taşıyan üç yerli hocadan da daha iyiydi: Mustafa Denizli 2.16, Aykut Kocaman 2.08 ve Ersun Yanal 1.88… Rekor ise halen Carlos Alberto Parreira'da: Maç başına 2.47 puan…