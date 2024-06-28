FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde yarı finale yükselen ilk takımlar belli oldu

FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finaller oynandı. Japonya ile Polonya, yarı finale yükselen ilk takımlar oldu.

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FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde yarı finale yükselen ilk takımlar belli oldu

FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan çeyrek finallerle devam etti. Polonya'nın Lodz şehrinde oynanan ilk maçlarda Japonya ve ev sahibi Polonya, rakiplerini yenerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Organizasyonda yarın oynanacak çeyrek final maçlarında İtalya ile Fransa, Slovenya ile de Arjantin karşılaşacak.

Kaynak: ANKA

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