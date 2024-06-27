Beşiktaş'tan teknik ekibe takviye: 2 yeni isim dahil edildi

Beşiktaş, teknik ekibine önemli takviyelerde bulundu. Siyah-beyazlılar, Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak Anthony McElhone ve Kaleci Antrenörü olarak Rudolfus Hubertus Hesp'i kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş'tan teknik ekibe takviye: 2 yeni isim dahil edildi

Beşiktaş, teknik ekibine iki yeni isim dahil ettiğini açıkladı.

Bu isimlerden ilki, Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak görev alacak Anthony McElhone. McElhone, son olarak İskoçya'nın Queen's Park FC takımında görev alıyordu.

Beşiktaş'a katılan diğer isim ise Kaleci Antrenörü Rudolfus Hubertus Hesp. Hesp, son olarak Hollanda'nın Heerenveen takımında kaleci antrenörlüğü yapıyordu.

Siyah-beyazlı kulüpten açıklama:

"Futbol A Takımımızın Teknik Ekibindeki Yapılanma Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın teknik ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak son olarak Queen's Park FC'de görev yapan Anthony McElhone, Kaleci Antrenörü olarak ise son olarak Heerenveen'de görev yapan Rudolfus Hubertus Hesp dahil edilmiştir.

Anthony McElhone ile Rudolfus Hubertus Hesp'e çalışmalarında başarılar diler, taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

Beşiktaş'tan teknik ekibe takviye: 2 yeni isim dahil edildi - Resim : 1

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