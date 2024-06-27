Ferdi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken A Milli Takım paylaşımı

A Milli Futbol Takım'ın önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takım formasını ilk giydiği andan itibaren bugüne kadar uzanan yolculuğunu fotoğraflarla anlattı.

Kadıoğlu, paylaşımına "Nasıl başladı / Nasıl devam ediyor" notunu düştü.

Kırmızı-beyaz kalp emojileri de ekleyen milli futbolcu, paylaşımıyla takipçilerinden büyük beğeni ve yorum aldı.

Milli yıldız Kadıoğlu'nun paylaştığı fotoğraflar: