Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Kadrosu Belli Oldu! 3 İsmin Yer Almaması Dikkat Çekti
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki kadrosu belli oldu.
Filenin Sultanları’nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Başantrenör Daniele Santarelli’nin belirlediği kadro yayımlandı.
Kadroda, İlkin Aydın, Simge Aköz ve Ayça Aykaç'ın yer almaması dikkat çekti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın 12+1 kişilik kadrosu şöyle oldu:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı
FİLENİN SULTANLARI’NIN MAÇ PROGRAMI
Filenin Sultanları’nın Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı da belli oldu.
İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:
29 Temmuz:
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalya