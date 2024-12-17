Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki belli oldu. Karşılaşmalar, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında oynanacak.

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Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Filenin Sultanları Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.

Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

GRUPLARDA DURUM NE?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

Kaynak: AA

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