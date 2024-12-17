Ünlü Basketbolcu Janis Timma İntihar Etti

Bir dönem Türkiye ekiplerinden Darüşşafaka forması da giyen Letonyalı basketbolcu Janis Timma, Moskova’da cansız halde bulundu. Rus yetkililer, yıldız ismin intihar ettiğini duyurdu.

Ölen basketbolcunun telefonunun ekranında “Anna’yı arayın” yazısı dikkat çekerken, Rus polisi konuya ilişkin detaylı soruşturma başlattı.

Timma, 9 Aralık tarihinde ünlü şarkıcı Anna Sedokova’dan boşanmıştı. Çiftin bir süredir ayrı şehirlerde yaşadığı kaydedildi.

Timma, EuroLeague ekiplerinde 5 yıl forma giyerken, Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNICS formalarını giymişti.

Timma, 2023/24 sezonunda Darüşşafaka formasını giymişti.

Kaynak: Haber Merkezi