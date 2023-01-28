FIFA'dan Muslera'ya ceza: Formayı unutacak

Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay'ın Gana'yı yendiği maç sonrasında hakemin üstüne yürüyen Fernando Muslera'nın cezası belli oldu.

FIFA'dan Muslera'ya ceza: Formayı unutacak

Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosuna davet edilen ancak hiçbir maçta süre almayan Fernando Muslera, Gana maçının bitiş düdüğüyle hakeme yoğun itirazlarda bulunmuştu.

FIFA, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera'nın cezasını belirledi. FIFA, Fernando Muslera'ya Uruguay Milli Takımı'nda geçerli olmak üzere 4 maç ceza verdi.

FIFA ayrıca Jose Maria Gimenez'e 4'er maç, Edinson Cavani ile Diego Godin'e ise 1'er maç ceza verdi.

Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber! Spor 27 Ocak 2023 16:00
Hatayspor, Jeremy Dudziak'ı kadrosuna kattı Spor 27 Ocak 2023 15:56
İşte Süper Lig'de haftanın programı Spor 27 Ocak 2023 11:58
NBA All-Star kadroları belli oldu: LeBron James tarihe geçti Spor 27 Ocak 2023 11:56
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar 'İstanbul'a geliyor' diyerek uyardı: 6 saat kar yağacak, 5 atom bombası gücünde! Uzmanlar 'İstanbul'a geliyor' diyerek uyardı: 6 saat kar yağacak, 5 atom bombası gücünde!
Oğuzhan Uğur ve Cüneyt Özdemir'in seçim atışmasına Dilara Gönder de girdi: 'Ortalık karışık, vaziyet alın' Oğuzhan Uğur ve Cüneyt Özdemir'in seçim atışmasına Dilara Gönder de girdi
Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu! Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu!
Selçuk Geçer 'imkansız' diyerek açıkladı: Dolar şubatta bu rakamı görecek! Selçuk Geçer 'imkansız' diyerek açıkladı: Dolar şubatta bu rakamı görecek!
İslam Memiş'ten 'altın zamanı' uyarısı: 15 Şubat'ı bekleyin İslam Memiş'ten 'altın zamanı' uyarısı: 15 Şubat'ı bekleyin