FIFA'dan Muslera'ya ceza: Formayı unutacak
Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay'ın Gana'yı yendiği maç sonrasında hakemin üstüne yürüyen Fernando Muslera'nın cezası belli oldu.
Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosuna davet edilen ancak hiçbir maçta süre almayan Fernando Muslera, Gana maçının bitiş düdüğüyle hakeme yoğun itirazlarda bulunmuştu.
FIFA, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera'nın cezasını belirledi. FIFA, Fernando Muslera'ya Uruguay Milli Takımı'nda geçerli olmak üzere 4 maç ceza verdi.
FIFA ayrıca Jose Maria Gimenez'e 4'er maç, Edinson Cavani ile Diego Godin'e ise 1'er maç ceza verdi.
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