FIFA'dan Muslera'ya ceza: Formayı unutacak

Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosuna davet edilen ancak hiçbir maçta süre almayan Fernando Muslera, Gana maçının bitiş düdüğüyle hakeme yoğun itirazlarda bulunmuştu.

FIFA, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera'nın cezasını belirledi. FIFA, Fernando Muslera'ya Uruguay Milli Takımı'nda geçerli olmak üzere 4 maç ceza verdi.

FIFA ayrıca Jose Maria Gimenez'e 4'er maç, Edinson Cavani ile Diego Godin'e ise 1'er maç ceza verdi.