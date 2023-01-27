Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber!
Trabzonspor’da Marek Hamsik, Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber geldi.
Bordo-mavililerin bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden Slovak futbolcu, Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarıldı.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Futbolcunun tedavisine sağlık ekibince başlandığı açıklandı.
Kaynak: İHA
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