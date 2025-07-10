FIFA Duyurdu! Türkiye'nin Sıralamada Yeri Belli Oldu

FIFA ülkelerin dünya sıralamasındaki yerlerini açıkladı. Zirve değişmezken, Türkiye'nin yeri dikkat çekti.

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FIFA Duyurdu! Türkiye'nin Sıralamada Yeri Belli Oldu
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FIFA dünya sıralamasında liste güncellenirken, Türkiye’nin sıralaması da belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1553 puanla 27. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede bulunmaya devam ettiği sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmazken, ilk 10'da ise Portekiz bir basamak yükselerek 6. sıraya çıktı, Hollanda ise bir basamak düşerek 7. sıraya geriledi. Almanya 10. sıradan 9. sıraya yükselirken, Hırvatistan da bir basamak yükselerek 10. sırada yer aldı. Daha önce ilk 10'da bulunan İtalya ise 12. sıraya geriledi.

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Kaynak: AA

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