Basketbolda, Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu eşleşmeleri

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

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Basketbolda, Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu eşleşmeleri

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kupası'nda daha önce şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Tango Bourges Basket'in yer aldığı son 16 turunda 8 farklı ülke temsil ediliyor.

Son 16 turunda, Türkiye'den Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve Melikgazi Kayseri Basketbol da mücadele edecek.

Son 16 turu ilk maçları 10-11 Ocak'ta, rövanş maçları ise 18 Ocak'ta oynanacak.

Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Tango Bourges Basket (Fransa) - Beşiktaş

London Lions (Birleşik Krallık) - Lointek Gernika Bizkaia (İspanya)

Umana Reyer Venedik (İtalya) - VBW Arka Gdynia (Polonya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring - InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)

Spar Girona (İspanya) - Cadi La Seu (İspanya)

TTT Riga (Letonya) - Roche Vendee Basket (Fransa)

NKA Universitas Pecs (Macaristan) - Melikgazi Kayseri

Lattes-Montpellier (Fransa) - BDS Dinamo Sassari (İtalya)

Kaynak: AA

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