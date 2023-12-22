Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Fenerbahçe
Canan Karatay tavsiye etmişti: Kepçe kepçe içilmeliymiş Canan Karatay tavsiye etmişti: Kepçe kepçe içilmeliymiş
Rıza Çalımbay: Samet Ağabey aradı. ‘Biz 5 oyuncuyu kadro bıraktık' dedi... Rıza Çalımbay: Samet Ağabey aradı. ‘Biz 5 oyuncuyu kadro bıraktık' dedi...
Beşiktaş'ın yıldız ismi sakatlandı Beşiktaş'ın yıldız ismi sakatlandı
Bankalar çıldırdı: Bankaya 100 bin TL para yatırana bu ödenecek Bankalar çıldırdı: Bankaya 100 bin TL para yatırana bu ödenecek
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması!
İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak' İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak'
Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu: Zirvedeki burç şaşırttı! Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar! Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar!