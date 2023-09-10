FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın sahibi Almanya oldu!

FIBA Basketbol Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Grubunu lider olarak tamamlayan Almanya, çeyrek finalde Letonya'yı, daha sonra yarı finalde ise ABD'yi saf dışı bırakmayı başardı.

Sırbistan ise İtalya'nın arkasında grup ikincisi olduktan sonra önce çeyrek finalde Litvanya'yı, yarı finalde ise Kanada'yı elemişti.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, Almanya'nın galip olduğu final maçıyla tamamlandı.

Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan maçın ilk çeyreği, 26-23 Sırbistan üstünlüğüyle geçti. İkinci periyotta Almanya, oyuna denge getirdi ve ilk yarı 47-47 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyotta iyi savunma yaparak rakibini 10 sayıda tutan Almanya, 3. periyot sonunda 69-57 üstünlük yakaladı. Oyunun son çeyreğinde farkı kapatmaya çalışan Sırbistan, hücumda başarılı olamadı ve rakibini 83-77 yenen Almanya, şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'da Dennis Schröder 28 sayı, Franz Wagner 19 sayı ve 7 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Sırbistan'da Aleksa Avramovic 21, Bogdan Bogdanovic 17 sayıyla mücadele etti.

Almanya, tarihinde ilk kez basketbolda Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Almanya'da Dennis Schröder, 24 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Sırbistanda 21 sayıyla onu Aleksa Avramovic takip etti.