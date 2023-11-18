Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belirlendi

Fenerbahçe, başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun değerini belirledi. Avrupa'nın bazı kulüplerinin kıskacında olan Ferdi Kadıoğlu için rekor bedel talep ediliyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi belirlendi

Fenerbahçe ve milli takımın başarılı isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla beğeni topluyor.

Sarı-Lacivertlilerin, birçok takımın radarında olan Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirlediği konuşuluyor.

30 MİLYON EURO

TRT Spor'un haberine göre Arsenal, Napoli ve Milan, Ferdi Kadıoğlu için devrede.

Öte yandan haber detayında Fenerbahçe'nin milli futbolcu için 30 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu söz konusu rakama satması halinde 24 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Fenerbahçe'de bu alandaki rekor 21 milyon euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.

Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesi Arda Güler'i 20 + 10 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid'e satmıştı.

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