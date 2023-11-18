Beşiktaş camiasının acı günü: Suat Taştan hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan ve siyah beyazlı kulübün altyapısında idari menajer olarak görev yapan Suat Taştan hayatını kaybetti.

Taştan'ın vefatıyla ilgili olarak Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Kulübümüze uzun yıllar boyunca futbolcu olarak da hizmet etmiş olan Futbol Akademimizin İdari Menajeri Suat Taştan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Suat Taştan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

SUAT TAŞTAN KİMDİR?

1954 yılında Samsun'da doğan Suat Taştan, 1973 yılında Kütahyaspor'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta 5 yıl forma giydi. 1978 yılında siyah beyazlı takımdan Edirnespor'a giden Taştan, 1 kez de U18 Milli Takımı formasıyla mücadele etti.