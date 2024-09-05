Ferdi Kadıoğlu'ndan Duygulandıran İstek

Fenerbahçe ve Milli Takım formalarıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro’luk bedelle Premier Lig ekibi Brighton’ın yolunu tuttu. Ferdi Fenerbahçe’den ayrılalı henüz çok kısa bir süre olmasına rağmen hasret çekmeye başladı.

Genç yaşta Fenerbahçe’ye katılarak, 7 sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu’nun kulüp yetkililerinden şaşırtan bir istekte bulunduğu iddia edildi. Kulübüyle yaptığı görüşmede sarı-lacivertli eski kulübünü çok özlediğini söyleyen Ferdi, İstanbul’a gelerek Samandıra’yı ziyaret etmek için izin istedi.

VEFASI GÖZLERİ DOLDURDU

Ferdi Kadıoğlu’nun bu talebi kulüp yetkililerini de duygulandırırken, gösterdiği vefa yönetimi mutlu etti.

Fenerbahçe formasıyla toplamda 204 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 18 gol 22 asist kaydetmişti.