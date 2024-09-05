Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Tur Atladı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Lüksemburg ekibi Racing FC Union'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sarı-kırmızılılar ikinci eleme maçını Kazakistan ekibi BIIK Shymkent'e karşı oynayacak.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde eleme turu heyecanı sürerken, Galatasaray Petrol Ofisi, 1. Eleme turunda deplasmanda Racing FC Union’u 4-1’lik skorla mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray, birinci eleme turunda Lüksemburg takımı Racing FC Union'u 4-1’le geçti.
Sarı-kırmızılı ekip, eleme turunun ikinci maçında 7 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA