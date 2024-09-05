Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Tur Atladı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Lüksemburg ekibi Racing FC Union'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sarı-kırmızılılar ikinci eleme maçını Kazakistan ekibi BIIK Shymkent'e karşı oynayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Tur Atladı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde eleme turu heyecanı sürerken, Galatasaray Petrol Ofisi, 1. Eleme turunda deplasmanda Racing FC Union’u 4-1’lik skorla mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray, birinci eleme turunda Lüksemburg takımı Racing FC Union'u 4-1’le geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, eleme turunun ikinci maçında 7 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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