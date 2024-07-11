Ferdi Kadıoğlu'na İtalya'dan Dev Talip! Takas Önerisiyle Gelecekler

Süper Lig'de fırtına gibi esen Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı. İtalyan devi Juventus'un, Ferdi için takas teklifinde bulunmaya hazırlandığı bildirildi.

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Ferdi Kadıoğlu'na İtalya'dan Dev Talip! Takas Önerisiyle Gelecekler

Geçen sezon Süper Lig’de sergilediği performansın ardından Türkiye formasıyla EURO 2024’te de fırtına gibi esen Ferdi Kadıoğlu için İtalya’dan dev bir kulübün talip olduğu iddia edildi.

İtalya basınından Tuttosport’un haberine göre, Serie A'nın dev ekibi Juventus, yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın da raporu doğrultusunda sol bek için radarına Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu aldı.

Dev ekip, Ferdi için takası da içeren bir teklife hazırlanırken, 24 yaşındaki futbolcu için Weston McKennie, Filip Kostic ve Arthur Melo'yu Fenerbahçe'ye önereceği iddia edildi. Üç futbolcunun arasında McKennie, hem teknik direktör Jose Mourinho'nun yoğun ilgisi hem de 28 milyon Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çeken isim oldu.

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