Galatasaray'da Ayrılık Haberi! Yıldız Forvet Takımı Bıraktı

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılıların geçen sezonun devre arasında Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, takımdan ayrıldı.

Yıldız forvet sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Bu bir zevkti! Teşekkürler Galatasaray" dedi.

YARIM SEZONLUK KARNESİ

Galatasaray'da 14 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Gerçek Gündem