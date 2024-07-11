Galatasaray'da Ayrılık Haberi! Yıldız Forvet Takımı Bıraktı
Galatasaray'da ayrılık yaşandı. Galatasaray'da forma giydiği yarım sezonda şampiyonluk yaşayan Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, Sarı kırmızılılara veda etti.
Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılıların geçen sezonun devre arasında Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, takımdan ayrıldı.
Yıldız forvet sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Bu bir zevkti! Teşekkürler Galatasaray" dedi.
YARIM SEZONLUK KARNESİ
Galatasaray'da 14 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: