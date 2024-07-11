Galatasaray'da Ayrılık Haberi! Yıldız Forvet Takımı Bıraktı

Galatasaray'da ayrılık yaşandı. Galatasaray'da forma giydiği yarım sezonda şampiyonluk yaşayan Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, Sarı kırmızılılara veda etti.

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Galatasaray'da Ayrılık Haberi! Yıldız Forvet Takımı Bıraktı

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılıların geçen sezonun devre arasında Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, takımdan ayrıldı.

Yıldız forvet sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Bu bir zevkti! Teşekkürler Galatasaray" dedi.

YARIM SEZONLUK KARNESİ

Galatasaray'da Ayrılık Haberi! Yıldız Forvet Takımı Bıraktı - Resim : 1

Galatasaray'da 14 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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