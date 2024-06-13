Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı, takıma veda etti

Nick Calathes, Fenerbahçe Beko ile Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanmasının ardından takıma veda etti. Fenerbahçe'den ayrılacağını açıklayan Nick Calathes'in Monaco'ya gitmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı, takıma veda etti

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

Dün Anadolu Efes’i uzatmada 80-72 mağlup eden Fenerbahçe, seriyi 3-1’e getirdi ve kupayı kaldırdı.

Sarı lacivertlilerin bu sezon Türkiye Kupası’nı, Türkiye Ligi’ni kazanmasında ve EuroLeague’de Final Four’a kalmasında ciddi katkı sunan Nick Calathes, gelecek sezon Fenerbahçe Beko formasını giymeyeceğini açıkladı.

Bu sezon şut performansındaki artışla ve sahadaki liderliğiyle kendinden adından söz ettiren 35 yaşındaki Yunan guard, ayrılığını şu sözlerle duyurdu:

“Bu formayı giydiğim için çok mutluyum. En azından iyi bir şekilde ayrılıyorum, Fenerbahçe’nin bana burada oynamak için verdiği fırsattan ötürü çok minnettarım.”

Calathes'in Monaco'ya gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı, takıma veda etti - Resim : 1

NICK CALATHES’İN FENERBAHÇE KARNESİ

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’ye katılan Calathes, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Ayrıca 2 kez EuroLeague’de Play-off’lara kalma başarısı ile 1 kez de Final Four’a kalma başarısı gösterdi.

Calathes, bu sezon yüzde 35,7’e çıkardığı üçlük yüzdesi dışında EuroLeague’de 7.1 sayı, 4.2 ribaund, 4.8 asist ve 10.5 verimlilik puanının altına imza attı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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