NBA'in logosunda onun silüeti vardı: Efsane basketbolcu hayatını kaybetti

NBA’in on yıllardır kullandığı logoda silüeti bulunan basketbol efsanesi Jerry West 86 yaşında yaşamını yitirdi.

West, NBA logosuna ilham olmasından dolayı "The Logo" lakabıyla tanınıyordu. 14 kez All-Star olan West kariyerinin tamamını Los Angeles Lakers'ta geçirmişti.

Lakers’ta bir şampiyonluk kazanan West, 25 bin sayı barajına ulaşan 3. İsim olmuştu.

KOBE BRANYT’I O KEŞFETMİŞTİ

Los Angeles Lakers'ın diğer bir efsane ismi olan Kobe Bryant, basketbol dünyasına adım atarken Jerry West tarafından keşfedildi.

West, Bryant'ın potansiyelini daha 17 yaşındayken fark etmiş ve onu Lakers'a kazandırmıştı. Bu hamle, Lakers için unutulmaz bir başarı hikayesinin başlangıcı olacaktı.

Basketbol tarihinin en efsanevi isimlerinden biri olan Jerry West, sadece oyunculuğuyla değil, NBA logosuna verdiği ilhamla da hafızalara kazınmıştır. 1969 yılından beri NBA logosunda kullanılan ikonik siluet, West'in dripling yaparkenki pozundan esinlenerek tasarlanmıştır.