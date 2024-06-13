Ersu Şaşma tarihe geçti: Milli atlet, o dalda ilk kez Türkiye'ye madalya getirdi

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın sırıkla atlama finalinde yarışan milli sporcu Ersu Şaşma, bronz Madalya kazanarak bu kategoride kürsüye çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun kuruluşu olan 1922 yılından bugüne kadar uluslararası arenada Türk sporcular, sırıkla atlamada hiç madalya kazanamamıştı. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki bu şanssızlığa Ersu Şaşma son verdi.

Roma’daki şampiyonada elemelerde 5.25 metreyi pas geçip 5.45 metreyi ikinci hakkında, 5.60 metreyi ise ilk hakkında geçerek adını finale yazdıran Ersu Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın son günündeki final yarışında ilk hakkını (5.35 metre) pas geçti. Daha sonra 5.50, 5.65 ve 5.75 metreleri ilk haklarında rahat geçen milli sporcu, 5.82 metreyi yükseltilen çıtayı ise ikinci hakkında geçmeyi başardı. Ersu Şaşma, 5.87’de takıldı ve bu derecesiyle yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Ersu, 5.82 metrelik atlayışıyla Oleg Zernikel ile bronz madalyayı paylaştı.

İşte Ersu Şaşma'ya bronz madalya getiren o atlayış: