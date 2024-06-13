Ersu Şaşma tarihe geçti: Milli atlet, o dalda ilk kez Türkiye'ye madalya getirdi

Mili atlet Ersu Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, sırıkla atlama dalında bronz madalya kazanarak tarihe geçti.

Ersu Şaşma tarihe geçti: Milli atlet, o dalda ilk kez Türkiye'ye madalya getirdi

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın sırıkla atlama finalinde yarışan milli sporcu Ersu Şaşma, bronz Madalya kazanarak bu kategoride kürsüye çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun kuruluşu olan 1922 yılından bugüne kadar uluslararası arenada Türk sporcular, sırıkla atlamada hiç madalya kazanamamıştı. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki bu şanssızlığa Ersu Şaşma son verdi.

Roma’daki şampiyonada elemelerde 5.25 metreyi pas geçip 5.45 metreyi ikinci hakkında, 5.60 metreyi ise ilk hakkında geçerek adını finale yazdıran Ersu Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın son günündeki final yarışında ilk hakkını (5.35 metre) pas geçti. Daha sonra 5.50, 5.65 ve 5.75 metreleri ilk haklarında rahat geçen milli sporcu, 5.82 metreyi yükseltilen çıtayı ise ikinci hakkında geçmeyi başardı. Ersu Şaşma, 5.87’de takıldı ve bu derecesiyle yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Ersu, 5.82 metrelik atlayışıyla Oleg Zernikel ile bronz madalyayı paylaştı.

İşte Ersu Şaşma'ya bronz madalya getiren o atlayış:

Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler
Basketbol liginde şampiyon Fenerbahçe Basketbol liginde şampiyon Fenerbahçe
Fenerbahçe Opet'te ayrılık rüzgarı: 6 oyuncu ile yollarını ayırdı Fenerbahçe Opet'te ayrılık rüzgarı
Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Fed'in faiz kararı New York borsasını etkiledi Fed'in faiz kararı New York borsasını etkiledi
Parlamentoyu ringe çevirdiler: Milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti Parlamentoyu ringe çevirdiler: Milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti
TBMM'de kabul edilen TSK Personel Kanunu'na CHP'den sert tepki TSK Personel Kanunu'na CHP'den sert tepki
İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamı ne kadar? İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar