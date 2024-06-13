Messi kariyerini hangi takımda noktalayacağını açıkladı

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, ESPN'e yaptığı açıklamada futbol kariyerini Inter Miami'de noktalayacağını söyledi. Messi, açıklamasında, "Futbolu bırakmak için henüz hazır değilim. Her şeyin biteceğine dair elbette bir korku var" şeklinde konuştu.

Futbol sevgisinden bahseden oyuncu, "Futbol oynamayı seviyorum ve her şeyden çok keyif alıyorum" dedi.

Ayrıca Lionel Messi, "Inter Miami, benim son kulübüm olacak" şeklinde konuşarak son kulübünün neresi olacağını açıkladı.

Barcelona, PSG ve Inter Miami'de forma giyen Messi, kariyeri boyunca toplamda 904 maça çıktı ve 735 gol, 355 asistlik performans sergiledi.