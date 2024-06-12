Basketbol liginde şampiyon Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 80-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko seriyi 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes ile karşılaştı.

Mücadelenin normal süresi 64-64 sona erdi. Uzatmalarda 80-72 kazanan Fenerbahçe Beko şampiyon oldu.

KUPAYI 11. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRÜYOR

Sarı-lacivertliler seriyi 3-1'e getirerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Beko 11. şampiyonluğunu kazandı.

Anadolu Efes 16 şampiyonlukla lig tarihinde zirvede yer alıyor.