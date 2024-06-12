Fenerbahçe Opet'te ayrılık rüzgarı: 6 oyuncu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu öncesinde kadrosunda önemli bir değişime gitti.

Fenerbahçe Opet'te ayrılık rüzgarı: 6 oyuncu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu öncesinde kadrosunda önemli bir revizyona gitti. Sarı-lacivertliler, 6 oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kadın voleybol takımı oyuncularından Irina Fetisova, Cansu Çetin, Ada Germen, Buse Ünal, Ergül Avcı ve Meryem Boz ile yeni sezon yapılanması kapsamında yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada sporculara emekleri için teşekkür edilerek, "Oyuncularımıza bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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