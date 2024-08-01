Fenerbahçe'ye NBA'den Dev Transfer!

Geçtiğimiz sezon EuroLeague’de Final Four’a kalan, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko, transfer harekâtını sürdürüyor. Daha önce Devon Hall, Nicolo Melli, Wade Baldwin ve Erten Gazi’yi açıklayan Fenerbahçe, gözünü NBA’ye dikti.

Motley’in Hapoel Tel Aviv’e, Papagiannis’in Monaco’ya gidişi sonrası 5 numara transferi için kollarını sıvayan Fenerbahçe Beko, NBA pazarından pivot arıyor. Fenerbahçe’nin NBA’den Moses Brown, Neemias Queta ve Bruno Fernando’ya ilgi gösterdiği haberleri gündeme düşmüştü. Fernando’nun Toronto Raptors ile anlaşmasından sonra Fenerbahçe yeni bir pivota yöneldi.

Sportando’nun haberine göre, Fenerbahçe Beko, Damien Jones'u kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Beko’nun Damian Jones'u kadrosuna katmaya yakın olduğu kaydedildi. Jones, 8 sezondur NBA'de mücadele ediyor. 2,11 boyundaki pivot, NBA’de Golden State, Atlanta, Phoenix, Lakers, Sacramento, Utan ve Cleveland formaları giymişti.

Fenerbahçe’nin ilgilendiği Damien Jones’un geçtiğimiz sezon maç başına ortalama 6.9 dakika boyunca süre aldı. Jones, geçtiğimiz sezon 2.7 sayı, 1.6 ribaund, 0.3 blok ve %59.7 saha içi isabeti ile mücadele etti.

Kaynak: Gerçek Gündem