Cinsiyet Uygunluk Testini Geçemeyen Boksör Tartışma Konusu Oldu: 'Trans' İddiasına Yanıt

2024 Paris Olimpiyat Oyunları tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Cezayirli boksör Imane Khelif, karşılaştığı İtalyan boksör Angela Carini'nin karşılaşmanın 46. saniyesinde çekilmesiyle maçı kazandı. Ancak Khelif'in kadınlar branşında yarışmaması gerektiği tartışılıyor.

Cezayirli Imane Khelif, 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesiyle diskalifiye edildi. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kriterleri doğrultusunda yarışmasına izin verildi.

'CANIM ÇOK ACIDI, DEVAM EDEMEDİM'

İtalyan boksör Angela Carini, mücadelenin başlamasının ardından çenesine aldığı darbe sonrası 46 saniye sonra mücadeleden çekilmek zorunda kaldı. Dövüş sonrası gözyaşları içinde açıklama yapan İtalyan boksör Carini, "Burnuma ikinci darbeyi aldım ve canım çok acıdı, devam etmek istemedim. Medya olayından etkilenmeme izin verdim mi? Hayır, Olimpiyatları kazanmak için buradaydım. Vazgeçmek bir teslimiyet değil, olgunluk göstergesiydi" ifadelerini kullandı.

BUSENAZ'IN RAKİBİ OLACAK

TRT Spor'un aktardığına göre; Eğer Olimpiyat Komitesi aksi bir karar vermezse 'trans' olduğu iddia edilen tartışmalı sporcu Imane Khelif, Türk milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olacak.

'TRANS DEĞİL İNTERSEKS'

Cezayirli boksör Khelif’in sözcüsü Rosario Coco ise sporcunun internette ve raporlarda iddia edildiği gibi bir erkekten geçiş yapmadığını belirtti.

Coco, Khelif'in "daha çok interseks olarak doğmasından kaynaklandığını" ifade etti. Coco, "Ortalıkta dolaşan haberlerin aksine, Cezayirli atlet Imane Khelif trans bir kadın değil. Kendisi hakkında edindiğimiz bilgilere göre, her zaman bir kadın olarak sosyalleşmiş ve spor yapmış bir interseks birey" dedi.