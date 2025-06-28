Fenerbahçe'ye Kyle Walker Müjdesi

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Serie A ekiplerinden Milan, Manchester City’den kiraladığı Kyle Walker’ın sözleşmesinde bulunan opsiyonun kullanılmadığını açıkladı. Milan ayrılığı sosyal medyadan duyurdu.

Kırmızı-siyahlı ekibin açıklamasında, "Bir zevkti" ifadelerine yer verildi.

Yıldız oyuncu Fenerbahçe’nin de gündeminde yer alıyordu. Fenerbahçe, İngiliz yıldıza bir teklif yapmış ancak, oyuncudan henüz bir geri dönüş alamamıştı.

Jose Mourinho'nun da takımında görmek istediği belirtilen Walker'ın henüz geleceği ile ilgili bir karar vermediği kaydedilmişti.

34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.

Kyle Walker, 2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi